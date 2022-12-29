الداخلية الإسبانية: ارتفاع غير مسبوق فى جرائم قتل النساء فى البلاد

كتب محمد جمال

ندد وزير الداخلية الإسبانى فرناندو جراندى مارلاسكا، بالارتفاع المخيف فى جرائم قتل النساء فى بلاده، بحسب روسيا اليوم"، وقال وزير الداخلية إن "سلسلة الجرائم المروعة التى عانينا منها هذا الشهر، كانت محبطة للغاية وينبغى أن تكون بمثابة جرس إنذار".

وجاء ذلك بعد مقتل 9 نساء خلال ديسمبر من قبل شركائهن بشكل أساسى، الأمر الذى يجعله أكثر الشهور دموية هذا العام، بحسب "فرانس برس".

ومن بين الضحايا كانت امرأة حامل تبلغ من العمر 32 عاما والتي تعرضت للطعن حتى الموت، من قبل شريكها السابق حسبما يزعم، أمام ابنيهما المراهقين ليل الأربعاء في بلدة إسكالونا وسط البلاد.

وكان من المقرر أن تضع مولودها خلال أيام، وفقا لوسائل إعلام محلية، ويرفع مقتلها عدد النساء اللاتي قتلن هذا العام على أساس العنف الجنسي إلى 48 امرأة.

وذكرت الحكومة أن إجمالي عدد القتلى من هذا النوع من الجرائم بلغ 1181 منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الضحايا.