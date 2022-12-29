الحماية المدنية تمشط الكنائس خلال احتفالات الكريسماس

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية خطة محكمة لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة والميلاد من خلال انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة، لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أية أجسام غريبة، وكلفت إدارات الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة الكنائس تحسبا لوجود أى أجسام غريبة ويبلغ عددها قرابة 2500 كنيسة على مستوى الجمهورية، مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمينات على الكنائس لحين انتهاء الاحتفالات.

كما شددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة الكنائس بطوائفها المختلفة، والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لها لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط دور العبادة كما سيتم التنسيق مع المحافظة لمنع تواجد أى إشغالات فى نطاقها كما سيتم تأمين أماكن المتنزهات والمنشآت والمزارات السياحية وكورنيش النيل ودور السينما والمسارح والتى تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين خلال الإجازات.

و تنسق إدارات الحماية المدنية مع جميع الكنائس للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بجميع مديريات الأمن، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة والسياحية، للكشف عن أى مفرقعات أو متفجرات، والتمشيط المستمر والدورى لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

و ناشدت إدارت الحماية المدنية المواطنين فى حالة الاشتباه بأى جسم غريب، أو سيارة متروكة، أو حقيبة مجهولة، سرعة إبلاغ رجال الحماية المدنية على رقم (180)، مشيرا إلى أن فريقا من خبراء المفرقعات التابع للإدارة العامة للحماية المدنية سيتوجه على الفور لفحص البلاغ،وتحديد ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا.

وأوضحت الإدارة أن التعامل مع بلاغات المفرقعات يتم من خلال أسلوبين أساسيين، الأول يكون من خلال استخدام الإنسان الآلى (الروبوت)، أما الثانى فيكون من خلال استخدام البدلة الواقية، وجهاز التصوير بأشعة إكس، ومدفع المياه والكلاب المتخصصة فى الكشف عن المفرقعات.

ووجهت الإدارة بعض النصائح والإرشادات إلى المواطنين فى تعاملهم مع بلاغات العثور على الأجسام الغريبة أو المفرقعات، حيث وجههم بضرورة عدم لمس أو الاقتراب من الجسم الغريب على الإطلاق، وكذلك ضرورة تغيير مسار حركة سير المشاة والسيارات بعيدا عن المنطقة التى يقع بها الجسم الغريب، وذلك لحين حضور خبراء المفرقعات والتعامل معه.