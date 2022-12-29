الجريدة الرسمية تنشر قرار العدل بإنشاء نيابة قسم ثالث مدينة نصر الجزئية

كتب إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 9158 لسنة 2022، بشأن إنشاء نيابة قسم ثالث مدينة نصر الجزئية.

تنشأ نيابة قسم ثالث مدينة نصر الجزئية – وتتبع نيابة القاهرة الجديدة الكلية – فصلا عن نيابة قسم أول مدينة نصر الجزئية وتختص بنظر القضايا الواردة من قسم شرطة ثالث مدينة نصر ويكون مقرها – مبنى مجمع محاكم مدينة نصر الكائن شارع حافظ بدوى بالطابق السابع بمدينة نصر.

ونص القرار على أن تحال الى نيابة قسم ثالث مدينة نصر الجزئية كافة القضايا والتحقيقات والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار.

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من يوم الاحد 1 يناير.