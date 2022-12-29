الثقافة الأردنية: اختيار الأردن ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب تتويجا للعلاقات

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قال مستشار وزيرة الثقافة الأردنية الدكتور أحمد راشد، أن اختيار الأردن ضيف شرف الدورة "54" لمعرض القاهرة الدولى للكتاب المقرر عقدها فى يناير المقبل، يأتى تتويجًا للعلاقات الثقافية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف راشد - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة الثقافة الأردنية تعكف على إعداد برنامج ثقافى غنى ومتنوع ثقافيًا وفنيًا، سيغطى أيام المعرض كافة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج لا يقتصر على مشاركة وزارة الثقافة فحسب، بل تشارك فيه مختلف الفعاليات الثقافية الرسمية والأهلية العاملة فى الأردن.

وأوضح أن البرنامج الثقافى للمشاركة الأردنية سيتضمن فعاليات متعددة، أبرزها تنظيم ندوات متعددة تتعلق بالتاريخ الحضارى، وقضايا الفكر والإبداع بشكل عام.

من جانبه قال أمين عام وزارة الثقافة الأردنية الروائى هزاع البرارى، أن البرنامج الثقافى غنى يتضمن إضافة إلى الندوات الفكرية، فعاليات خاصة بالطفل، وعروض فلكلورية، وأمسيات شعرية وقصصية، ومعارض، وعروض أفلام متنوعة، وعروض موسيقية وغنائية.

وتابع أنه سيشارك فى هذه الفعاليات نخبة من الأكاديميين والمثقفين والفنانين الأردنيين.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تنطلق يوم 24 يناير المقبل، فى مركز المعارض بالتجمع الخامس، وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2023.

ووقع الاختيار على اختيار الشاعر الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية هذا العام، وتأتى الأردن ضيف شرف الدورة الجديدة، وتقرر أن يكون المحور الرئيسى لفعاليات الدورة المقبلة هو "الثقافة وبناء الوعي".