التحفظ على 34.500 طن مخللات مجهولة المصدر داخل مصنع مخالف بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة الإسكندرية، التحفظ على 34,050 طن مخللات معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات، ووجود تغير فى خواصها الطبيعية داخل مصنع بدون ترخيص مجهولة المصدر دون بيانات على تاريخ الإنتاج والصلاحية، مما تشكل خطرًا على الصحة العامة.

بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع إنتاج وتعبئة مخللات بدون ترخيص فى الإسكندرية، لحيازته كمية من المخللات مجهولة المصدر مما تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وعلى الفور تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر قدرها 34,050 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة طبقا للتعليمات المشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حرصا من الدولة على وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الخبز المدعم للمواطنين.

واستطاعت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة من ضبط سيارة نصف نقل بإحدى الطرق الداخلية بمنطقة بنجر السكر بغرض تهريبها للسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على 58 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالى 2طن و900 كجم.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.