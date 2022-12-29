البورصة: تنفيذ صفقة على "كوارتيز للتجارة والمقاولات" بقيمة 245 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف ا لتقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة كوارتيز للتجارة والمقاولات بحجم تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 245.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الصفوة للاستشارات والتنمية بحجم تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 52 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 17.5 مليون سهم بقيمة 392.1 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.83%، والعرب على 9.46%، واستحوذت المؤسسات على 34.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 23.7 مليون جنيه، 353.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.7 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 171.6 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3567 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.