اليوم السابع
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البورصة تربح 195مليار جنيه خلال عام 2022.. والمؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 22.17%

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:59 م
البورصة تربح 195مليار جنيه خلال عام 2022.. والمؤشر الرئيسى يرتفع بنسبة 22.17% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا خلال عام 2022، مدفوعة بقرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن، وموافقة صندوق النقد الدولي على منح تمويلات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وربح رأس المال السوقي 195.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 961.222 مليار جنيه.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 22.17% ليغلق عند مستوى 14598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 24.39% ليغلق عند مستوى 2609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 24.57% ليغلق عند مستوى 17723 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 27.31% ليغلق عند مستوى 6004 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 27.26% ليغلق عند مستوى 2801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 27.35% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 12.42% ليغلق عند مستوى 3567 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 12.56% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة.

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