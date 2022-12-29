الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة فلسطينيين، بينهم أسيران مُحرران، من بلدة "دورا"، و"بيت أمر"، ومدينة الخليل، في جنوب الضفة الغربية، فيما تم اعتقال شابين من بلدة "بيت دقو" شمال غرب القدس المحتلة (خارج جدار الفصل العنصري).

وأفات المصادر أنه جرى اعتقال شابين من قريتي (أم صفا) و(المغير) على أطراف محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية.