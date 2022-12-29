اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 04:38 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:46 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة فلسطينيين، بينهم أسيران مُحرران، من بلدة "دورا"، و"بيت أمر"، ومدينة الخليل، في جنوب الضفة الغربية، فيما تم اعتقال شابين من بلدة "بيت دقو" شمال غرب القدس المحتلة (خارج جدار الفصل العنصري).

وأفات المصادر أنه جرى اعتقال شابين من قريتي (أم صفا) و(المغير) على أطراف محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية.

وفى وقت سابق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحى، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة "بيت أمر" شمال محافظة "الخليل" بجنوب الضفة الغربية. 

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة "بيت زعتة" ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب "20 عاما" برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة. 

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال، في مخيم "العروب" شمال الخليل. 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات قد اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكرى المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. 

 


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