ووصف الاتحاد - في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم/ الخميس/- بيليه بأنه "كان أكثر بكثير من أعظم رياضي عبر كل العصور"، مضيفاً أنه "كان ملك كرة القدم لدينا بمثابة أرفع دعاية للبرازيل المنتصرة، وهو الذي لم يخش أبداً من مواجهة الصعوبات. لقد أظهر لنا بيليه أن هناك دائماً طريقاً جديداً".

بدوره، نعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي توفى، عن عمر ناهز الـ82 عاما، قائلا: "اللاعب.. الملك.. الخلود"، جاء ذلك عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" أرفقها بصورة بيليه، وهو يحتفل بفوزه بكأس العالم.