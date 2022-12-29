وقالت الصحيفة تحت عنوان " السيسى: الالتفاف حول الوطن لتحقيق حلم بناء الدولة" أن الرئيس السيسي طالب الحكومة باستكمال تعزيز البرامج والخطط واتخذنا ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتصبح جهود تمكين ذوي الهمم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي كلف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضوية وإتاحة استخدامها لذوي الهمم بكل مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان ممارسة الرياضة لهم وفقا لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لذوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفعالية في أنشطة الكشافة والجوالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي كلف أيضا في كلمته أمس في ختام الاحتفال بانطلاق النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار «كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم»، ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم وتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكثيف الأنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدينة وثقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم.