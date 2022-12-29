اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تنفى التخطيط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن حكومة ليبية جديدة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:00 ص
الأمم المتحدة تنفى التخطيط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن حكومة ليبية جديدة المبعوث الأممى لدى ليبيا عبد الله باتيلى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الأربعاء، التقارير الزائفة التي تزعم أن المبعوث الأممى عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

دعت البعثة الأممية في بيان صحفي لها جميعَ الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، مؤكدة أن المعلومات ذات المصداقية حول أنشطة المبعوث الأممي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصات التابعة للبعثة الأممية في ليبيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

حث "باتيلى" كل القادة السياسيين الليبيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضى دعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيقها.


البعثه الامميه لدى ليبيا

المبعوث الاممى لدى ليبيا

اخبار ليبيا

عبد الله باتيلي

حكومه ليبيه جديده



الموضوعات المتعلقة

المنفى: الاستحقاق الانتخابى الهدف الأسمى لخارطة الطريق فى ليبيا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:47 م

المنفى يؤكد أهمية اللجنة العسكرية (5+5) لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:42 م

إطلاق سراح لواء طيار بالجيش الليبي في صفقة تبادل بالشويرف جنوب غرب ليبيا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:55 م

مصادر برلمانية ليبية: استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري بين "النواب والأعلى للدولة" خلال أيام.. تحركات للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.. دعوة أممية لتجنب أي تصعيد يهدد وحدة واستقرار ليبيا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة