اليوم السابع
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اعترافات لص الشركات بحلوان: سرقت أسلاك نحاس بأسلوب التسلق

الخميس، 29 ديسمبر 2022 06:00 ص
اعترافات لص الشركات بحلوان: سرقت أسلاك نحاس بأسلوب التسلق قوة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطل المتهم بسرقة شركة فى منطقة حلوان، اعترف بارتكابه الواقعة وسرقة أسلاك نحاسية بأسلوب التسلق وكان فى طريقه لبيعها. 

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (حارس بإحدى الشركات) باكتشافه سرقة (كمية من الأسلاك النحاسية "خردة") من داخل الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفينة الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها، وأضاف بأنه كان فى سبيله للتصرف فى المضبوطات بالبيع لأحد تجار الخردة المتجولين، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جريمة السرقة

أمن القاهرة

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الحوادث اليوم

سرقة شركة



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