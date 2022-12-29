اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلى الليلة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:55 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلى الليلة فريق الزمالك - صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلى فى اللقاء المقرر له السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذى يدير المباراة.

 

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

 

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

 


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