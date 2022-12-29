استطلاع: 53% من البريطانيين يرون بريكست "فاشل"

كتبت: نهال أبو السعود

توصلت استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن واحدًا من كل ثلاثة ناخبين يريدون أن تكون للمملكة المتحدة علاقة أوثق مع الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من الكتلة، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

في إشارة إلى "الندم على بريكست" ، قال 30 % من ناخبي الخروج إن على بريطانيا الآن إقامة علاقات أوثق مع بروكسل ، بينما يريد 13 % فقط أن تكون الدولة بعيدة.

ووجد استطلاع سافانتا كومريس لـ PoliticsHome أن حوالي 47 % من جميع الناخبين يفضلون علاقة أوثق مع الكتلة ، مقارنة بـ 14 % يريدون أن يكونوا أكثر تباعدًا.

قال كريس هوبكنز ، المدير السياسي لسافانتا: "حقيقة أن المزيد من الذين دعموا الخروج من الاتحاد الاوروبي أخبرونا أنهم يرغبون في علاقة أوثق مع الاتحاد من أولئك الذين يرغبون في علاقة أبعد مع الاتحاد الأوروبي أمر مثير للاهتمام حقًا".

وأضاف الاستطلاع: "في حين أن الفكرة لم تثبت بالضرورة ، إلا أنها تلعب دورًا في غمغمة الأسف على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقال خبير استطلاعات الرأي البروفيسور جون كيرتس إنه كان هناك "تشاؤم أكبر" بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و "أغلبية ملحوظة لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي" على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

ووجد استطلاع Savanta ComRes أيضًا أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص تقريبًا يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو السبب الرئيسي لنقص العمالة الذي يؤثر على الضيافة والزراعة و هيئة الصحة الوطنية.

وقال حوالي 34 % إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المسؤول جزئياً عن المشكلة ، في حين أن 25 % لا يعتقدون أن هذا سبب للمشكلة.

ويعتقد واحد فقط من كل ثلاثة ممن صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ست سنوات أن ذلك كان ناجحًا ، وفقًا لأحدث استطلاع ليو جوف. بشكل عام ، اعتقد 15 في المائة فقط من الناخبين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان ناجحًا بينما قال 53 في المائة إنه كان فاشلاً.

وجدت YouGov أيضًا أنه في حالة إجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي ، فإن 47 % سيصوتون للانضمام مرة أخرى و 34 % سيصوتون للبقاء خارج البلاد ، في حين أن 10 % لا يعرفون و 8 % لن يصوتوا.