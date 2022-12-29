إصابة 6 أشخاص بحروق إثر انفجار غلاية داخل مصبغة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهدت منطقة المعهد الديني بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية انفجار غلاية كبيرة داخل مصبغة مكونة من عدة طوابق، وتسبب الحادث في انهيار أجزاء من سور المبني وإصابة 6 أشخاص بحروق متفرقة، تم نقل المصابين لمستشفي حروق زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية بلاغا بانفجار غلاية كبيرة داخل مصبغة مكونة من عدة طوابق وسماع دوي انفجار آثار الفزغ بين سكان المنطقة.

هرعت قوات الشرطة والحماية المدنية لمكان البلاغ كما انتقل المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة للوقوف على الخسائر الناتجة عن الحادث.

وتبين انهيار سور الطابق الارضي الكائن به الغلاية نتيجة لشدة الانفجار، وإصابة 6 أشخاص باصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي.

وفي ذات السياق عاينت لجنة هندسية المصبغة لتحديد عما إذا كان المبني قد حدث به أضرار جسيمة بسبب الحادث ورفع تقرير لمحافظ الغربية.

وكان قد أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين بعزبة حميدة مركز السنطة بمحافظة الغربية بسبب خلافات بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

كانت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية قد تلقت إشارة بنشوب مشاجرة بالشوم والاسلحة البيضاء بين عائلتين بقرية عزبة حميدة التابعة لمركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على الطرفين وتبين انها بين عائلتين"مصلحي"،" فاروق" بسبب خلافات سابقة بينهم.

واسفرت عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة، تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت إحدى سيارات المواصلات العامة بقرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية، قد شهدت قيام سيدة بترك رضيعة وفرت هاربة، وقامت احدي السيدات بتسليم الرضيعة للشرطة.

وتلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية بلاغا من "ا.ا" بقيام سيدة بالجلوس بجوارها في سيارة أجرة متجهه من قرية برما لمدينة طنطا، ونزلت من السيارة وفرت هاربة.

وتوجهت مقدمة البلاغ لقسم أول طنطا وقامت بتسليم الطفلة الرضيعة، وتحرر المحضر رقم 13208 لسنة 2022، وتم نقل الطفلة لمستشفي المنشاوي بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

وتفحص المباحث الجنائية الواقعة لتحديد مرتكبة الواقعة