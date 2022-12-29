إصابة 5 من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم مكرونة فاسدة بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مستشفى المراغة المركزى بشمال محافظة سوهاج، أسرة مكونة من 5 أشخاص مصابين بحالة قيئ وألم بالبطن على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا عبارة عن وجبة مكرونة تم إحتجاز المصابين الخمسة بقسم الاستقبال، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة لهم مستقرة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى المراغة المركزى شمالى محافظة سيدة وزوجها و3 أطفال مصابين بحالة إعياء عقب إصابتهم بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة غذائية عبارة عن مكرونة فاسده.



وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرفت عليها إدارة البحث الجنائى وقادها فرع بحث الشمال ووحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول ر. . ع . ج 30 سنة، و أ . س . ف 35 سنة ، و أ . أ . س . ف 7 سنوات ، و س . أ . س 4 سنوات، وب . أ . س . ف 4 سنوات جميعهم يقيمون بناحية نجع الكماش، بناحية قرية أولاد أسماعيل دائرة المركز، إلى مستشفى المراغة المركزى مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن وتم حجزهم بقسم الإستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وبسؤال المصابين قرروا ان سبب إصابتهم حدثت عقب تناولهم وجبة غذائية منزلية عبارة عن مكرونة، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.



يذكر أن مستشفى طهطا العام شمالى محافظة سوهاج أستقبل طفلتين أبناء عمومة مصابتين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر عقب تناولهم وجبة طعام منزلية عبارة عن فول مدمس وذلك بدائرة مركز المراغة تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابتين والحالة العامة مستقرة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا عن من مستشفى طهطا العام بوصول طفلتين أبناء عمومة مصابتين بحالة تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية بوصول ا . ا . ع 16 سنة ونجلة عمها ن . ا . ع 18 سنة تقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج إلى مستشفى طهطا العام مصابتين بحالة إعياء شديد وقيئ مستمر عقب تناولهم وجبة طعام فاسده عبارة عن فول مدمس تم عمل الإجراءات الطبيبة اللازمة للمصابتين بقسم الإستقبال بمستشفى طهطا العام والحالة العامة مستقرة.



وبسؤال الطفلتين عللا سبب الإصابة عقب تناولهم وجبة الطعام ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

