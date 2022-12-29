اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص بسبب حادث تصادم "توك توك" و"موتوسيكل" فى البدرشين

الخميس، 29 ديسمبر 2022 08:44 م
إصابة 4 أشخاص بسبب حادث تصادم "توك توك" و"موتوسيكل" فى البدرشين إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم "توك توك" و"موتوسيكل" بالطريق داخل قرية المرازيق بمنطقة البدرشين، وانتقل رجال المرور للمكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمموقع الحادث.
 
وكشفت المعاينة عن اصطدام "توك توك" ودراجة نارية ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

حادث مرورى

البدرشين

اخبار عاجلة

امن الجيزة



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