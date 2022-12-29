اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:21 م
أكرم القصاص
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز أبو حمص بالبحيرة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:45 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز أبو حمص بالبحيرة إسعاف
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب منذ قليل 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز أبو حمص  بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكى عند كوبرى الشراقوة التابع لمركز ابو حمص بالبحيرة.
 
أسفر الحادث عن إصابة أشخاص وهم عبد الكريم.ع.س 40  سنة - كفر الدوار كدمة بالكتف الأيمن ونعناعة.أ.س 55 سنة - ابو حمص ، كدمة بالركبة اليسرى وياسر.ر.ج 41 سنة - أبو حمص صدمه بالصدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.


 

 


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