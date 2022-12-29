إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز أبو حمص بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب منذ قليل 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكى عند كوبرى الشراقوة التابع لمركز ابو حمص بالبحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة أشخاص وهم عبد الكريم.ع.س 40 سنة - كفر الدوار كدمة بالكتف الأيمن ونعناعة.أ.س 55 سنة - ابو حمص ، كدمة بالركبة اليسرى وياسر.ر.ج 41 سنة - أبو حمص صدمه بالصدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.





