اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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إدارة الموسيقات العسكرية تشارك بحفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357.. صور

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:42 ص
إدارة الموسيقات العسكرية تشارك بحفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357.. صور جانب من الحفل
كتب زكى القاضى

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نطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه الشعب المصرى العظيم ، ودعمها الكامل للمؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها للأطفال بالمجان ، أقامت إدارة الموسيقات العسكرية حفلاً لأطفال مؤسسة مستشفى 57357 .
 
وقدمت فرق الموسيقات العسكرية عدداً من المعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم .    
 
وأعرب الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 عن إعتزازه بجهود القوات المسلحة الداعمة للمستشفى ودورها الوطنى فى خدمة الوطن فى كافة المجالات ، مقدماً التحية لرجال القوات المسلحة الذين سيظلوا دائما سنداً لمسيرة التنمية المستدامة بالدولة .
 
من جانبهم عبر الأطفال والعاملين بالمستشفى عن سعادتهم البالغه وشكرهم للقوات المسلحة التى تحرص على مشاركتهم وتتواصل معهم وتقدم لهم الدعم اللازم .
 
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم مستشفى 57357 لمواصلة رسالتها الحضارية والإنسانية وإستمراراً لدورها الإنسانى فى إعادة البسمة إلى نفوس الآلآف من الأسر المصرية.
 
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القوات المسلحه

الموسيقات العسكريه

مستشفى ٥٧٣٥٧

الموسيقي العسكرية



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