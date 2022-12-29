إدارة الموسيقات العسكرية تشارك بحفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357.. صور

نطلاقاً من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه الشعب المصرى العظيم ، ودعمها الكامل للمؤسسات الطبية التى تقدم خدماتها للأطفال بالمجان ، أقامت إدارة الموسيقات العسكرية حفلاً لأطفال مؤسسة مستشفى 57357 .
وقدمت فرق الموسيقات العسكرية عدداً من المعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وذلك للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم .
وأعرب الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 عن إعتزازه بجهود القوات المسلحة الداعمة للمستشفى ودورها الوطنى فى خدمة الوطن فى كافة المجالات ، مقدماً التحية لرجال القوات المسلحة الذين سيظلوا دائما سنداً لمسيرة التنمية المستدامة بالدولة .
من جانبهم عبر الأطفال والعاملين بالمستشفى عن سعادتهم البالغه وشكرهم للقوات المسلحة التى تحرص على مشاركتهم وتتواصل معهم وتقدم لهم الدعم اللازم .
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم مستشفى 57357 لمواصلة رسالتها الحضارية والإنسانية وإستمراراً لدورها الإنسانى فى إعادة البسمة إلى نفوس الآلآف من الأسر المصرية.
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