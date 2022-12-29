أوغندى أنجب 102 ابن و568 حفيدا من 12 زوجة يحدد النسل بسبب تكاليف المعيشة

وكالات الأنباء

قرر مزارع أوغندى يسمى موسى "67 عاما"، أنجب 102من الأبناء ولديه 568 حفيداً من 12 زوجة تزوجهن خلال حياته، التوقف عن إنجاب الأطفال حتى يتمكن من الإنفاق عليهم.

وقال موسى حسبما نقل موقع "العربية" "قلّ دخلى خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسرتى كبيرة".

وأضاف "زوجاتى الأربع الحاليات يعشن فى نفس المنزل وأصغرهن، زليقة، أم لـ11 من أولادى"

وقال إن "جميع زوجاته يقيمن معًا فى المنزل نفسه، حتى يتمكن من مراقبتهن ومنعهن من الهروب مع رجال آخرين".

ويعيش نحو ثلث أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و51 عاماً، معه في مزرعته، وابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" The Sun البريطانية، أن "المزارع موسى حصحية طلب من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل الآن، بسبب تكاليف المعيشة الصعبة، وحتى يتمكن من شراء الطعام واحتياجات المنزل".

ويعيش موسى وعائلته في مدينة لوساكا في أوغندا، والتي تعد مسألة تعدد الزوجات فيها أمرًا قانونيًا، إلا أن الاعتماد على موانع الحمل يعد أمرًا مثيرًا للجدل في هذه القرية.

وبسبب اعتلال صحته، لم يعد بإمكان موسى العمل وتركته اثنتان من زوجاته بسبب الضغوط المالية التي يعاني منها.

وأضاف أنه "يستطيع التفريق بين أبنائه الـ102، لكنه لا يعرف كل أسمائهم".