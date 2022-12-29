أمير الكويت يعود إلى البلاد قادما من إيطاليا

كتب- وكالات

عاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم إلى البلاد، قادما من إيطاليا وذلك بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ ناصر المحمد، والشيخ صباح الخالد، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان أمير الكويت البالغ من العمر 85 عاما، قد سمي وليا للعهد في 7 فبراير 2006، إبان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بايعه مجلس الأمة بالإجماع لتولي المنصب.

وتولى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت.

وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.