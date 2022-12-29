أخبار مصر.. عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها إقرار البنك المركزى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



البنك المركزى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية



قرر البنك المركزى المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

الأحد المقبل 1- 1 - 2023 إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة السنة المالية



قال البنك المركزى المصرى إنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2022، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق الأول من يناير2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023.

كهربا على إنستجرام: أتقدم وحدى وأقاوم كعشرة آلاف شخص



نشر محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى ستورى جديدا عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وجاء فيها "أتقدم لوحدى وأقاوم كعشرة آلاف شخص".

أنشيلوتي: شاهدت ماردونا وأدرب بنزيما.. كيف أقول ميسى الأفضل فى التاريخ؟!



علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على أزمة النجم الفرنسي كريم بنزيما مع منتخب الديوك في بطولة كأس العالم 2022 المنتهية، قبل مواجهة بلد الوليد غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني.

الأكثر تسجيلا للأندية فى 2022.. مبابى يتصدر وغياب ميسى ورونالدو



حقق كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، رقمًا مميزًا بعد قيادة نادي العاصمة الفرنسية للفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الفرنسي.

وزير الصحة يشرح تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.. العمل في المشروع يستغرق عامين بتكلفة 6 مليارات جنيه.. ويستفيد منه 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية



عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، تناول خلاله تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

النائب العام يلغى العمل بالدفاتر والجداول الورقية بالنيابات من أول يناير واستبدالها بالإلكترونية.. إلغاء الدفاتر المالية الورقية فى يوليو.. القرار يحقق أهداف استراتيجية التحول الرقمي ويوفر وقت وجهد المواطنين

أصدر النائب العام قرارا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، على أن ينفذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 يناير، وهي تسعة جداول، وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، والاكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي العدالة الجنائية الرقمية، والتنفيذ الإلكتروني اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية.

الرئيس السيسى يصدق على قوانين وقرارات جديدة.. الموافقة على تعديلات قانونى تنظيم الاتصالات وتعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة.. ومنحة بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد "طنطا – المنصورة – دمياط"



صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عدد من القوانين والقرارات نشرتهم الجريدة الرسمية اليوم، الخميس.



ما هى وثيقة سياسية ملكية الدولة؟.. تستهدف تمكين القطاع الخاص ورفع معدلات النمو بين 7 و 9%.. تحدد تدخل الحكومة بقطاعات معينة وتفسح المجال للشركات الخاصة.. الوثيقة تستهدف زيادة معدل الاستثمار ليتراوح بين 25-30%

أعلن مجلس الوزراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

الكنيست الإسرائيلى يمنح الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو



منح الكنيست الإسرائيلى اليوم الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو، بأغلبية 63 صوتا، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

"تموين الهرم" تتيح "سيارات اليوم الواحد" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة



اتفقت إدارة تموين الهرم مع بعض التجار لتوفير الخضروات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة على سيارات تابعة لحى الهرم، تحت مسمى "سيارات اليوم الواحد"، وذلك من خلال التنسيق مع حسن موافي رئيس حي الهرم.

الحكومة توافق على ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة



وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

وزير الصحة: 6 مليارات جنيه سنويا تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، أنه سيكون هناك مواعيد عمل بمنشات الرعاية الأولية من 8 صباحا وحتى 2 مساءا ، وسيكون هنام عيادات تخصصية ، وخدمة للزيارات المنزلية و خدمة للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة من 6 مساءا وحتى 8 صباحا ، موضحا أن 6 مليارات جنيه سنويًا هى تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية الأولية ، مشيرا إلي أن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوي المحافظات ، وتم تطوير عدد كبير من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية.

شبورة كثيفة غدا وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 11 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

"التنمية المحلية": 16 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات



أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شهدت منذ توليه المسئولية وحتى ديسمبر 2022 عدد من الإنجازات المتنوعة في كافة الأنشطة والمجالات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية، واستعرض وزير التنمية المحلية أبرز الإنجازات التي تحقتت في عدد من الملفات ومن بينها الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى أن جملة الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية (ديوان عام الوزارة – 27 ديوان عام محافظة – هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة – هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ) للعام المالى الجارى 2023/2022 بلغت حوالى 32.338 مليار جنيه، لافتاً إلى أن ما تم إتاحته للمحافظات حتى منتصف الربع الثاني (20/12/2022) مبلغ وقدره 16 مليار جنيه بنسبة تمويل 50% من الاعتماد المدرج.

30 دولارا للدرجة الأولى.. السكة الحديد تعلن قيمة تذاكر قطار "تالجو" للأجانب



أعلنت هيئة السكة الحديد قيمة تذاكر قطار تالجو الجديد للأجانب، موضحة أن قيمة تذاكر الدرجة الأولى 30 دولار وقيمة تذكرة الدرجة الثانية 25 دولارا، ويسع القطار لـ492 راكبا للدرجتين، وتبلغ تذاكر الدرجة الأولى لقطار تالجو للمصريين 150 جنيها للدرجة الثانية، و200 جنيه للدرجة الأولى.

سياسة ملكية الدولة.. الحكومة تعلن موافقة الرئيس السيسى على الوثيقة (إنفوجراف)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات..

اعرف التحويلات المرورية قبل غلق شارع الهرم كليا بسبب صيانة خط مياه شرب



حددت إدارة المرور، مجموعة من التحويلات مرورية قبل غلق شارع الهرم لتنفيذ صيانة خط مياه شرب بالجيزة وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

الرئيس السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات



صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.