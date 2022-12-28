اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

31 ديسمبر الجارى آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية للمأموريات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:12 ص
31 ديسمبر الجارى آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية للمأموريات مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقا للقانون رقم 153لسنة2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.
 
 وقال الدكتور هشام الحموي إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية سواء كانت هذه المنازعات أمام المحاكم أو أمام لجان الطعن نجحت في القضاء على عدد كبير من المنازعات الضريبية وإصدار توصيات اتفاق لها، لافتًا إلى أن هذه اللجان تعمل على التوفيق بين وجهات نظر الممول والإدارة الضريبية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في إطار القانون الضريبي. 
 
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
 
وأضاف مختار توفيق أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية .

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب

الضرائب

المنازعات الضريبية



الموضوعات المتعلقة

قانون الجمارك.. ضريبة جمركية 5% على معدات البناء وأجهزة المنشآت الفندقية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:00 ص

إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات

الأحد، 25 ديسمبر 2022 11:31 ص

1.3 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال نوفمبر الماضى

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:05 م

مفاجآت سجلات ترامب الضريبية.. "ذا هيل": الرئيس السابق لم يخضع للتدقيق عامين.. دونالد دفع "صفر دولار" ضريبة دخل فى 2020 بسياسة "إيواء الخسائر".. حصل على أمواله من الاستثمارات.. وسيناتور: مصلحة الضرائب كانت نائمة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 07:00 م

الضرائب: 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:08 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة