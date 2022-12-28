وكالة الطاقة الدولية: نقص إمدادات الغاز الروسى قد يخفض الاحتياطات الأوروبية 30%

كتبت -مروة الغول

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن يكون شتاء العام المقبل في أوروبا صعبًا في ظل نقص الغاز الروسي ، ورجح فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة، في تصريحات صحفية أن يؤدي نقص إمدادات الغاز الروسي أو انقطاعها إلى خفض الاحتياطات في منشآت التخزين الأوروبية بنحو 30% شتاء العام المقبل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ولفت بيرول إلى صعوبة تعويض هذا النقص في ظل الطلب المتزايد على الغاز الروسي من دول عديدة.

وسيطر على احتفالات الكريسماس في بريطانيا سلسلة من الأزمات لا يبدو أنها تقترب من النهاية، أبرزها الفوضى التي يعاني منها البريطانيين بسبب إضرابات عيد الميلاد التي بدأها العمال رفضا للأجور وظروف المعيشة وفي مقدمتهم عمال التمريض والإسعاف والسكك الحديد، ومع دخول الشتاء وأزمات الأسعار زادت مشكلات الطاقة والفواتير مما دفع البعض لاتخاذ إجراءات استثنائية.

وفتحت الآلاف من "بنوك الدفيء" أبوابها في جميع أنحاء المملكة المتحدة هذا الشتاء ، فيما قلصت الأسر ميزانيتها بشكل أكبر بسبب ارتفاع فواتير الطاقة ووصول التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا ، مما ترك الكثيرين يتدافعون لدفع ثمن الضروريات الأساسية.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، هناك أكثر من 3700 بنك دافئ في المملكة المتحدة حيث تكافح الأسر، فواتير الطاقة بحسب حملة الترحيب الحار ، وهي مبادرة تشير إلى الاستجابات التي يقودها المجتمع المحلي لأزمة تكلفة المعيشة.

وتضم حملة الترحيب الحار حوالي 500 مكان تنضم إلى المبادرة كل أسبوع لتقديم الإغاثة لأولئك الذين يكافحون البرودة، وتضم المكتبات و الكنائس وقاعات المجتمع ، وتعقد المساحات الدافئة محاور اجتماعية مجانية، حيث يمكن للناس الجلوس براحة مع مشروب ساخن.

ومع ارتفاع فواتير الطاقة إلى أرقام غير مسبوقة، أصبح عدد كبير من الأسر غير قادرة على تحمل تكاليف التدفئة، على الرغم من البرد القارس الأخير ويتم تمويل المركز من خلال تبرعات الأفراد والشركات المحلية، بالإضافة إلى منح الدخل من الصناديق الخيرية.

ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل حاد منذ أوائل عام 2021 ، وفقًا لبيانات من حكومة المملكة المتحدة. في الفترة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022 ، ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء المحلية بنسبة 129% و 66% على التوالي، وارتفع متوسط فاتورة الطاقة السنوية بنسبة 96% عن الخريف الماضي إلى 2500 جنيه إسترليني (حوالي 3000 دولار أمريكي) ، مع تدخل حكومة المملكة المتحدة للحد من تكلفة الوحدة لفواتير الغاز والكهرباء عند هذا المستوى حتى أبريل 2023. ومع ذلك ، فإن المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المستهلكون مقابل تعتمد الطاقة على عادات الاستهلاك الخاصة بهم ، والمكان الذي يعيشون فيه ، وكيف يدفعون مقابل الطاقة ونوع العداد الذي يستخدمونه ، وفقًا للهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة، Ofgem.