وعدنا فأوفينا.. شاهد مثلث ماسبيرو يستعد لاستقبال السكان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة لتسليم وحدات مشروع مثلث ماسبيرو البديلة لسكان المنطقة، وذلك بعد انتهاء الفحص الأمنى لأوراق المتقدمين لقرعة تسليم الشقق، حيث من المقرر إجراء القرعة خلال أيام قليلة، لتسليم السكان ما يقرب من 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

وانتهت محافظة القاهرة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات القرعة الخاصة بالسكان، تمهيدا لتسليم وحدات مثلث ماسبيرو وذلك بعد انتهاء اعمال الإنشاء والتشطيبات، وتوصيل المرافق، حيث تم الانتهاء من استقبال اوراق السكان تمهيدا لإجراء القرعة على أرقام الوحدات السكنية لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان الراغبين فى العودة وعددهم 935 أسرة، وعقب اجراء القرعة سيتم التسليم بشكل فورى، بحيث يتم تسكين المشروع خلال شهرين تقريبا.

ومشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وجارٍ تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، والمُقام على مساحة 19244 م2، ويتكون من أبراج سكنية، ومسطحات تجارية، ومسطحات ترفيهية (نادي صحي - مناطق ألعاب أطفال - مناطق خضراء مفتوحة)، ومسطحات إدارية، وأدوار خدمات ميكانيكية، ومحطة كهرباء مثلث ماسبيرو، وأماكن انتظار سيارات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.