وقال الوزير في تصريحات له اليوم الأربعاء أنه بسبب أعمال الشغب في السنوات السابقة وأعمال الشغب في عيد الهالوين في لينز هذا العام سيتم نشر 1000 شرطي إضافي لمنع تكرار هذه الاعتداءات.

وأضاف كارنر قائلا "يجب على أى شخص لا يلتزم بالقواعد الأساسية للتعايش السلمي أن يتحمل العواقب"، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الوحدات الاحتياطية ومجموعات التدخل السريع كما سيتم استخدام الطائرات بدون طيار للاستطلاع لتأمين الاحتفالات.

وذكر الوزير أن أجهزة الأمن تراقب الشبكات الاجتماعية والمواقع الأخرى على الإنترنت لمنع عملية التحضير لأعمال شغب، مشيرا إلى أنه تم اعتقال شخصين في مدينة لينز على خلفية قيادة أعمال عنف وشغب في ليلة عيد الهالوين الماضى.

وأوضح الوزير أن 20 شخصًا لعبوا دورًا تحريضيا وقياديا في أعمال الشغب من الجنسيات السورية والمقدونية والإسبانية حيث ألقوا المفرقعات والحجارة على الشرطة في عيد الهالوين وتم إجراء تحقيقات مكثفة مكنت من التوصل إلى القياديين في أعمال الشغب والذين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة " تيك توك " في الإعداد لهذه الهجمات .



