وزير الشباب بـ"قادرون باختلاف": مصر لديها 65% بنية أساسية لتنظيم أى حدث رياضى

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن البداية كانت فى بدء الجمهورية الجديدة عام 2014 وصولا بالوطن، بالجهد المكلل والعلم يمكن الوصول للحلم، متابعا: "حضرتك خاطبت شباب مصر وقولت أنا معاكم فى حلمكم.. التدريب قبل التمكين.. وحرص الشباب على المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة وتحمل المسئولية والتحديات".

وأضاف خلال كلمته فى النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شهدنا تطوير البنية الأساسية الرياضية مثل الاستادات والملاعب ومراكز الشباب وحمامات السباحة وغيرها تلك الحياة الكريمة.. وهذه البنية الأساسية تمثل 65% من قدرة تكلفة الأحداث الرياضية المختلفة.. استضافة تلك الأحداث الحالية والمستقبلية.. انتهاء 65% من تكلفة تنظيم أي حدث مستقبلي".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "شهدنا تنظيم 289 بطولة وحدث عالمي. ونفذنا 50 مشروعا وبرنامجا بمشاركة 250 ألف ناشء وشاب من ذوي الهمم في مختلف المحافظات.. وتنظيم دوري كرة السلة لضعاف الشمع.. دورى في كرة القدم للصم.. وغيرها من الفعاليات، مشددا على أنه تم تطبيق كود الإتاحة في كل المؤسسات الشبابية والرياضية.. والتوسع في تنظيم رحلات متخصصة لذوي الهمم".