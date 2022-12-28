وزير الرى: مصر حققت إنجازا بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخى العالمى

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر حققت إنجازًا بإدراج الخسائر والأضرار علي أجندة العمل المناخى العالمى، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه في القرارات النهائية لقمة المناخ COP27.

وأضاف سويلم أن الوزارة نظمت أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" فى شهر أكتوبر الماضي، كما شاركت وزارة الموارد المائية والرى بشكل بارز فى تنظيم فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ، والذي عقد فى شهر نوفمبر الماضي، و طرحت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الافريقية مع إستعداد مصر لتصبح مركزا إقليميا لتدريب الاشقاء الافارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تم تنظيم يوم للمياه للمره الاولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ ، وتنظيم جناح للمياه لمده 10 أيام خلال الفترة من 8-18 نوفمبر بمشاركة 40 منظمة دولية وحضور أكثر من 4 الاف و 500 مشارك وعقد 11 حدث رفيع المستوى و 48 جلسة فنية و 5 أحداث جانبية واطلاق 20 تقرير ومبادرة.

وأشار سويلم إلى أنه تم على هامش مؤتمر المناخ عقد 30 لقاء بالعديد من كبار الوزراء ومسئولي المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذى أسهم في تعزيز التعاون في مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والاعداد لاتفاقيات اخرى فى مجال المياه.