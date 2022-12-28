ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 28/12/2022 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:26
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 2:46
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 2:39 م
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:37 م
وقت صلاة المغرب 4:57 م
وقت صلاة العشاء 6:17 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 48: 2
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:27
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة