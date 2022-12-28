نقاط مهمة يكشف عنها رئيس التنظيم والإدارة بخصوص الانتقال للعاصمة الإدارية

ونستعرض أبرز كلماته فى شأن الانتقال للعاصمة الإدارية على النحو الاتى:

- إننا على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.

- الحكومة وضعت عددا من الحوافز للعاملين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية، منها الاشتراك فى عضوية النادي التابع لوزارة الشباب وذلك بتخفيضها إلى 100 ألف جنيه.

- تخصيص الحكومة 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التى سيتم نقلها خلال أيام.

- الجهاز قام بعمل استطلاع للرأى حول الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، وبنيت النتائج رغبة 56% من الموظفين فى الحصول وحدات سكنية، أما 34% فطالبوا بالحصول على بدل انتقال.

- استعرض إجراءات الإصلاح الإدارى التى اتخذتها الحكومة وساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة، حيث تم الانتهاء من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما تم الانتهاء من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إليكترونيا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة للعاصمة الإدارية.