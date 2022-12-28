موسكو تعتبر دبلوماسيي بسفارة ليتوانيا شخصا غير مرغوب فيه

كتب- وكالات

أعلنت الخارجية الروسية أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا في موسكو شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: إنه "في 28 ديسمبر، استدعي القائم بأعمال سفارة ليتوانيا في روسيا، يورجيتا سيبولسكيين، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية. لتسليمه احتجاجا شديد اللهجة تجاه الجانب الليتواني فيما يتعلق بالطرد غير المبرر لموظف بالسفارة الروسية في فيلنيوس في 1 ديسمبر الجاري".

وأضاف البيان، إنه ردا على ذلك، تم إعلان أحد دبلوماسيي سفارة ليتوانيا في موسكو على أنه شخص غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة أراضي روسيا في غضون خمسة أيام ".

وكانت وزارة الخارجية الليتوانية، قد أعلنت، في وقت سابق من شهر ديسمبر الحالي، أحد موظفي السفارة الروسية في ليتوانيا شخصية غير مرغوب فيها وعليه المغادرة في غضون خمسة أيام.