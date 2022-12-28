منطقة الأقصر الأزهرية تستقبل الطلاب الوافدين لدعمهم قبل امتحانات نصف العام ..صور

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن الأزهر الشريف يقدم علمه ودعمه اللامحدود للطلاب الوافدين، حيث إن هذا الدعم لا يقف على الطلاب الوافدين فى مصر فقط، ولكن يمتد أيضاً إلى الخارج عن طريق البعثات، متمنيا لهم التوفيق والسداد وأن يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر الشريف، ونقل العلوم التي درسوها إلى أوطانهم.

كما تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والإبتدائية بمعهدى ( الكرنك، وبنين الأقصر)، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

وكان قد استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد منطقة وعظ الأقصر الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام المنطقة، وذلك لبحث سبل تكثيف العمل الدعوي لخدمة المواطنين ودعمهم في شتى جوانب الحياة، بندوات مكثفة بمختلف أرجاء المحافظة.

ومن جانبه، رحّب المحافظ بوفد الأزهر، وأشاد بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في نشر الفكر الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف، والمشاركة في حل المشاكل المجتمعية والأخلاقية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء، وخلال اللقاء أكد مدير عام منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، على حرص الأزهر على التعاون الفعال، والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعة، وذلك من خلال عقد بروتوكولات تعاون للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، وتحقيق الوعي العام للمجتمع.



استقبال الطلاب الوافدين لدعمهم قبل إمتحانات نصف العام

لقاء الطلاب الوافدين لدعمهم قبل إمتحانات نصف العام

لقاء رئيس المنطقة مع الطلاب الوافدين بالأقصر

منطقة الأقصر الأزهرية تستقبل الطلاب الوافدين لدعمهم