اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ملكة الدنمارك تحتفل باليوبيل الذهبي لتوليها العرش بصور مع أسرتها.. صور

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:15 م
ملكة الدنمارك تحتفل باليوبيل الذهبي لتوليها العرش بصور مع أسرتها.. صور
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت العائلة الملكية الدنماركية صورتين جديدتين للملكة مارجريت الثانية مع أسرتها، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوليها العرش.

صورة عائلية
صورة عائلية

 


ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، كشفت إحدى الصور أن الملكة مارجريت جلست بجانب ابنها الأول، ولي العهد فريدريك أندريه هنريك كريستيان، وخلفها زوجته الأميرة ماري، وابنها الآخر الأمير يواكيم وزوجته الأميرة ميري. 

ملكة الدنمارك
ملكة الدنمارك


وأقامت الملكة الدنماركية، التي أصبحت الآن صاحبة أطول فترة حكم في أوروبا والملكة الوحيدة الحاكمة، العديد من الاحتفالات البسيطة التي حافظت على احترام ذكرى ابنة عمها، الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.

الأميرة ميرى
الأميرة ميرى

 


وحظيت مارجريت البالغة من العمر 82 عامًا بتقدير واسع النطاق بسبب اشتراكها في العديد من الأعمال الفنية بالإضافة إلى تصميم الأزياء والمشاهد للإنتاج المسرحي.


الدنمارك

ملكة الدنمارك

اليوبيل الذهبى لملكة الدنمارك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة