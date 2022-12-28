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مكتب التمثيل العمالى بجدة يتلقى طلبات عودة لـ51 عاملا مصريا لنهاية إقامتهم

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:28 ص
مكتب التمثيل العمالى بجدة يتلقى طلبات عودة لـ51 عاملا مصريا لنهاية إقامتهم وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة وبالأسماء، اليوم الأربعاء عن استقبال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية فى جدة، طلبات من عمالة مصرية للعودة إلى مصر، وذلك بإجمالى 51 طلباً، تمهيداً لاصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من "المملكة"، بسبب إنتهاء الإقامة النظامية لهم.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أنه تم إنهاء 28 رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من مكتب عمل جدة، وإرسال البيان إلى إدارة الوافدين لاصدار تأشيرة الخروج النهائى بالتنسيق الكامل مع القنصلية، كما تم رفض 23 طلب عودة، بناءً على صدور تأشيرات خروج نهائى سابقة لبعضهم ،وعدم الالتزام بالنطاق الجغرافى لمكتب العمل، والتغيب والايقاف عن العمل، ورخص العمل السارية، وقال انه جارى التواصل مع كل الطلبات المرفوضة للتوجيه القانونى لتلك العمالة.

وأكد "عبد الرازق"، أن مكتب التمثيل العمالي بجدة يواصل دوره في متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية في المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، وتعليمات الادارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، والاستمرار فى تقديم كافة أوجة التسهيلات والحماية والمتابعة والرعاية للعمالة المصرية بالخارج.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ107 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 180 عاملا مصريا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وأوضح الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الاسماء المرفقة مع هذا البيان.

 

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