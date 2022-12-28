اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: مصر تتقدم 34 مركزًا بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:47 م
معلومات الوزراء: مصر تتقدم 34 مركزًا بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يتناول مصر بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وقد قفزت مصر 34 مركزًا فى المؤشر خلال 2022 لتأتى بذلك في المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة في 2021. 
 
وقد جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا في مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، جاءت مصر في المرتبة الـ 48 فى مؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 في مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 في مؤشر الملاءمة.
 
-  مؤشر التنمية البريدية هو عبارة عن مؤشر متكامل يلقي الضوء على التطور البريدي في 172 دولة بجانب تحديد كفاءة مشغلي البريد في العالم إضافة إلى كيفية تعزيز التنمية البريدية وزيادة كفاءة البنية التحتية البريدية، وذلك من خلال 4 مؤشرات فرعية.
 
 
WhatsApp Image 2022-12-28 at 1.41.00 PM

 


مؤشر التنمية البريدية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

معلومات الوزراء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة