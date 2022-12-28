مصرع 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد من الناس فى نيجيريا

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لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 29 آخرون في مدينة كالابار النيجيرية بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس كانوا يصطفون في عرض للدراجات النارية.

سبوتنيك. وكان كرنفال كالابار قد انطلق يوم الاثنين الماضي، وهو يعتبر من أشهر الأحداث في جميع أنحاء أفريقيا، ويقام في مدينة كالابار بولاية كروس ريفر جنوب شرقي نيجيريا.

وأوضحت صحيفة "ذا نيشن" أن احتفالات هذا العام تضمنت كرنفالا لسائقي الدراجات النارية واستعراضا للسيارات تم إلغاؤه فجأة بعد أن فقد سائق سيارة تويوتا كامري السيطرة واصطدم بحشد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 29 آخرين، من بينهم خمسة أطفال.

وأضافت الصحيفة أن حاكم ولاية كروس ريفر، بن عياد، أمر بإلغاء عرض السيارات وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.

ونقلت الصحيفة عن المستشار الخاص لوسائل الإعلام وكبير السكرتير الصحفي كريستيان إيتا قوله في بيان: "لقد آلم الحادث الحاكم وأصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالقبض على السائق الذي كان هاربا"، كما بدأ تحقيقا فوريا حول الحادث لمعرفة كيف اجتازت السيارة الحواجز الأمنية.