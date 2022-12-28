مدينة القرنة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا الصدد، قاد رجال مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء أحمد جمال الدين رئيس المركز، بحملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر لتنفيذ أعمال إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، وبتوجيهات من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ إزالة على مساحة 600 متر مربع أراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي، والتعديات عبارة عن عدد اثنين منزل بالطوب الأبيض، ومصادرة الطوب والأسمنت الموجود بالموقع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة كلا من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس، نائبا رئيس المركز، والمهندس عبدالسلام الشاطر من الادارة العامة للنظافة والتجميل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية.

وفى نفس السياق قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض.

كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه يتم تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فورًا، لافتًا إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحدا نفسه تحت طائلة القانون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



إزالة التعديات بمساحة 600 متر على الطريق الصحراوى



حملات إزالة التعديات بمساحة 600 متر بالقرنة



حملات إزالة التعديات بمساحة 600 متر على الطريق الصحراوى



مدينة القرنة تقود حملة إزالة التعديات بمساحة 600 متر



مدينة القرنة تواصل حملات إزالة التعديات بمساحة 600 متر



