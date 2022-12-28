مدينة الزينية بالأقصر تستكمل توسعة ورفع نواتج فرعى مصرف العشى.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، استكمال العمل فى توسعة ورفع نواتج التطهير لفرعى مصرف العشى، وذلك تحت إشراف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وفى إطار أعمال إزالة التعديات على الطرق وتوسعتها وإنارتها للتيسير على المواطنين وتسهيل تحركاتهم.

وقال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه يتم العمل فى استكمال توسعة ورفع نواتج التطهير لفرعى مصرف العشى بمنطقة السحارة لتوسعة طريق السوق القديم بالزينية قبلى، وذلك بإشراف شعبان طايع مدير المتابعة والتخطيط والإحصاء وبمعدات الحملة الميكانيكية للمدينة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على طلبات المواطنين يجرى استمرار أعمال تنظيف وإزالة الهيش وردم المياه الجوفية بالوحدة الصحية بقرية الصعايدة، موضحًا أنه وبعد انتهاء الأعمال سيتم مخاطبة مديرية الصحة لمخاطبة لجنة الوزارة لإعادة معاينتها لفتحها لتقديم الخدمات العاجلة أو إنشاء وحدة جديدة، حيث قامت مدينة الزينية بتحديد أرض لإنشائها فى حالة عدم الموافقة على فتحها تيسيرا على أهل قرية الصعايدة.

وكان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى، بتنفيذ حملة إزالة فى المهد بالتعدى على أرض زراعية بحوض الخمسين بنجع جاد الكريم، وكانت المخالفة على مساحة 50 متر تقريبًا، عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت، وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وبقيادة عنتر هلالى رئيس القرية، والمهندس أبو بكر حجاج الشاذلى مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما قامت إدارة تموين الزينية بحملات تفتيشية خلال 30 يومًا، أسفرت عن تحرير عدد 53 محضر ومخالفات تموينية، تضمنت 37 محضر ضد المخابز البلدية عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وإنتاج خبز ناقص عن الوزن القانوني، وتوقف وغلق بدون عذر وعدم الإعلان عن المواعيد وعدم نظافة، بالإضافة إلى 16 محضرا لعدد من محال البقالة التموينية والمحلات العامة ما بين غلق بدون عذر أو إذن مسبق وعدم الإعلان عن الأسعار، وتمت أعمال الحملات تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وعبد الرازق عمر مدنى مدير إدارة التموين بالمركز ومشرفين التموين.



أعمال توسعة ورفع نواتج فرعى مصرف العشي



تنظيف وإزالة الهيش وردم المياة الجوفية بالوحدة الصحية بقرية الصعايدة



توسعة ورفع نواتج فرعى مصرف العشي بالزينية