مدير الجامع الأزهر: الإمام الأكبر حريص على تخريج دارسين متقنين لحفظ القرآن

كتب لؤى على

تابع الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فعاليات اختبارات نهاية المستوى لدارسي أروقة القرآن الكريم والتجويد والقراءات، بمحافظة دمياط، على هامش جولة تفقدية للأروقة الأزهرية بالمحافظات.

وأوضح مدير عام الجامع الأزهر ، على هامش الجولة التفقدية، أن الاختبارات تسير بشكل دقيق وبمتابعة جيدة من العاملين بالأروقة الأزهرية بكافة الفروع، لافتا إلى أن الأروقة ليس الهدف منها الدراسة والحضور بأعداد كثيرة فقط، بل تتسم بالحزم والحسم والانضباط من قبل جميع أطراف العملية التعليمية، مؤكدا أن الهدف من الأروقة هو تعميم المنفعة وتقديم وجبات علمية عربية وشرعية دسمة للدارسين بمنهج وسطي معتمد من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

ونوه مدير الجامع الأزهر، إلى أن الأروقة الأزهرية الخارجية منتشرة بثمان عشرة محافظة، ويبلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار 2299 دارسًا موزعين على 121 لجنة، لافتا إلى أن هناك لجان من الجامع الازهر يقودها الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري وعدد من الباحثين بالجامع الأزهر، تجوب الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية للوقوف على سير وجدية عملية الاختبارات.

رافق مدير الجامع الأزهر في زيارته لأروقة دمياط ، الشيخ أحمد عبدالعظيم الطباخ، عضوالمكتب الفني بالجامع الأزهر، والشيخ ياسر صلاح، والشيخ عبد الكريم أحمد، الباحثان بالجامع الأزهر، ومدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بدمياط.

وفي سياق آخر، أضاف د.هاني عودة، أن إجمالى عدد الدارسين الخاتمين لكتاب الله 2500 على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش زيارته، اجتمع مدير الجامع الأزهر بمديري وأعضاء الإداراة الفرعية لرواق محافظة دمياط، واستمع إليهم في محاولة منه لمناقشة السلبيات، وتذليل الصعوبات والعقبات أمام تنفيذ هذا المشروع العظيم.

كما التقى أولياء الأمور، والذين أبدوا سعادة غامرة، بانتماء أطفالهم لهذا الصرح العظيم، الذي خصصه فضيلة الإمام الأكبر، لخدمة حملة كتاب الله ليصل جميع أرجاء المعمورة، وكذا عبروا عن إعجابهم بالمتابعة المستمرة للرواق من المدير العام وباحثي الجامع الأزهر، وبالفروع الجديدة التي افتُتحت مؤخرا بدمياط ضمن 1045 فرعا جديدا للرواق الأزهرى.

وتنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، كما تمتد الاختبارات مدة ثمانية عشر يومًا تم تخصيص يوم لدارسي كل محافظة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وبناء على اعتماد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.