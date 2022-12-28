محافظ الإسماعيلية يستقبل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، مساء اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، خلال زيارتهم الميدانية لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، ولفيف من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، جامعة قناة السويس.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية بأعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على أرض محافظة الإسماعيلية، خلال زيارتهم الميدانية لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فبراير 2021.

مؤكدًا، على تكاتف كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية بالإسماعيلية، لرعاية المواطنين على أرض محافظة الإسماعيلية، والحفاظ على نجاح المنظومة من خلال التعاون بين مديرية الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، وجامعة قناة السويس.

مضيفًا، تم تشكيل لجنة عليا لتأمين الخدمات الطبية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي، على أن تكون اللجنة برئاسة المحافظ، وبأمانة سر الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس.

وأكد "بشارة" أن الغرض الرئيسي من عمل اللجنة، هو نجاح المنظومة الطبية الموجودة بالإسماعيلية، وتنسيق نوعية الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفيات مديرية الشؤون الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى الأورام، حيث أن المستشفيات الجامعية هي ثروة يجب الحفاظ عليها.

مضيفًا، أن الهدف الأساسي للمنظومة الصحية بالإسماعيلية هو خدمة المواطن وتوفير كافة الخدمات الصحية للمريض بجودة أعلى، مشيرًا لضرورة استمرار الخدمة الطبية بكافة المستشفيات لجميع المواطنين.

و اختتم "بشارة" أن هدفنا جميعًا هو صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف لأي أسباب، ولابد من مواصلة العمل على مدار 24 ساعة للسهر على رعاية المرضى.

ومن جانبهم، وجَّه أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، خلال زيارتهم الميدانية لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

كما أشاد أعضاء اللجنة بالمنشآت الصحية التي تم زيارتها خلال جولتهم الميدانية بمحافظة الإسماعيلية اليوم، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، متمنيين أن تكون كافة المنشآت الصحية بكل محافظات مصر على غرار محافظة الإسماعيلية.

يُذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، قد قامت على مدار اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

تفقدوا خلالها مجمع الإسماعيلية الطبي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، مستشفى طوارئ أبوخليفة، وحدة طب أسرة الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب، ووحدة طب أسرة المستقبل.