محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشرى، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، بأستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومى لمحو الأمية، والمساهمة فى ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى بمدرسة جعفر بن أبى طالب مجمع المدارس بالبيطاش لعدد 118 من المواطنين بنطاق حى العجمى الذين يجيدون القراءة والكتابه وذلك للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية واعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتى أشرف عليها السيد موسى رئيس حى العجمى.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه فى ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة فى القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

وكانت محافظة الإسكندرية قد نظمت دورة إعداد الكوادر القيادية تستهدف رفع كفاءة 40 من العاملين بالمحافظة والجهات التابعة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة جميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

ونظمت المحافظة، دورة "إعداد الكوادر القيادية" بمركز الإسكندرية للتدريب ATC، والتى تستهدف تدريب 40 من العاملين بالمحافظة والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، وتستمر فى الفترة من 18 ديسمبر الجارى حتى 5 يناير 2023، بمعدل 60 ساعة تدريبية.