لقاء جماهيرى حاشد وحوار مجتمعى لمؤسسة "حياة كريمة" مع أهالى طهطا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، فعاليات اللقاء الجماهيري والحوار المجتمعي مع أهالي المدينة وساحل طهطا، والقرى التابعة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"؛ للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، وأبرز احتياجاتهم، لإدراجها بخطة مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، والتي تشمل قرى مركزي " أخميم، وطهطا "، بحضور عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، والمئات من المواطنين .

ويهدف اللقاء إلى مشاركة الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لمطالبهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية بطهطا والقرى التابعة، بهدف تعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في وضع خطط التنمية الشاملة .

واستعرض الأهالي خلال اللقاء احتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها، ومن أهمها مشروعات " الصرف الصحي، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وتحسين جودة مياه الشرب، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف".