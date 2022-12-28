فوز مصر ببطولة كأس العالم للإسكواش أبرز حصاد الأنشطة الرياضية بالجامعات 2022

كتب محمد صبحى

- تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للجامعات 2024

- تنظيم دوري الجامعات والمعاهد للعام 2022 بمشاركة 11 ألف طالب

- منتخب الجامعات يحصد 3 ميداليات فضية و4 برونزية ببطولة العالم للسباحة بإيطاليا 2022

- تنظيم البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي، بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد خلال عام 2022 شهدت تطورًا كبيرًا في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن اهتمام الوزارة ب الأنشطة الرياضية ، ونشر الوعي بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد المصرية، يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

ودعا عاشور كافة الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية في كافة مستويات العمل الجامعي، تعليميًّا، وبحثيًّا، وتدريبيًّا، ورياضيًّا، وثقافيًّا.

وأشار الوزير إلى أن عام 2022 شهد فوز مصر ب بطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022 والتي نظمتها على أرضها خلال شهر نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى فوز مصر بتنظيم كأس العالم لكرة اليد للجامعات عام 2024.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أوضح عاشور مشاركة مصر في دورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، والتي أسفرت عن فوز مصر بالمركز الأول (طلبة وطالبات) في مسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثاني (طلبة) والأول (طلبة، وطالبات) في البرنامج الرياضي التخصصي، وجوائز الإبداع الرياضي في المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفني المبتكر في المشاركة الإلكترونية، فضلاً عن المشاركة في البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للناشئين والناشئات للإسكواش بنادي الصيد بمدينة ٦ أكتوبر، وتنظيم البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي ديسمبر الجاري، بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية.

ومن جانبه، أشار د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات إلى أن عام 2022 شهد تنظيم فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعي) رقم (49) للعام 2022 في 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 11 ألف طالب، وإطلاق مسابقات التحدي خلال شهر رمضان الماضي، وإعادة الدورة الرمضانية لكرة القدم، وإقامة الصالون الرمضاني للثقافة الرياضية بمشاركة طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وإطلاق فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الطلاب، وإقامة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الثالثة بأسوان.

وأضاف حسانين أنه تم إقامة المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية بمعسكر باجوش بمدينة مرسي مطروح، وبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية علي ملاعب جامعة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وإقامة دورة تأهيل مديري الرياضة الجامعية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات إلى أنه تم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم الإفريقي الرياضي بجامعة فاروس بمدينة الإسكندرية، وتكريم رؤساء قطاع التربية الرياضية السابقين للمجلس الأعلى للجامعات، فضلاً عن مشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية بمدينة أبوظبي الإماراتية، والمشاركة في ملتقى السياحة الرياضية بأسوان، وبطولة السباحة الطويلة، وبطولة التجديف (الكاياك) بأسوان، فضلاً عن إحراز مصر 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية ببطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا خلال العام الجاري.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الرياضة الجامعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ وذلك بهدف نشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات في الساحة الرياضية على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات في إمداد كافة الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.