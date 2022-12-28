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فتاة من "قادرون باختلاف" للرئيس السيسي: "بحبك وبشكرك على دعمك لينا"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:32 ص
فتاة من "قادرون باختلاف" للرئيس السيسي: "بحبك وبشكرك على دعمك لينا" الفتاة خديجة
كتب سمير حسنى

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قدمت خديجة شعبان الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على دعم "قادرون باختلاف".

قالت خديجة خلال حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي: "أنا خديجة شعبان، عندي 19 سنة طالبة في كلية آداب إنجليزى بالجامعة البريطانية .. جاية أشكر حضرتك علشان حضرتك كان ليك الفضل في تحقيق حلم من أحلامي، وهو أن أطلع على التليفزيون.. وبسبب حضرتك بقيت مشهورة قوى".

وأضافت: "أصحابى في الجامعة بيقولولي يا بختك إنتى اللي الرئيس جابلك الكرسي".. ليقاطعها الرئيس قائلا: " دا انا اللى بختى إن جبت الكرسى والله العظيم".

أكملت خديجة: "انا بحبك وبشكرك على دعمك ليا ولكل القادرون باختلاف".

 


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