عمومية شركات السياحة توجه الشكر للرئيس السيسى على دعمه ومساندته للسياحة

كتب محمد أسعد

مناقشة سبل تطوير آليات العمل لمضاعفة معدلات النمو السياحي والمطالبة بالاستعداد المبكر لموسم الحج

وجهت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لقطاع السياحة، ومساندته غير المسبوقة للقطاع ليعبر كافة الأزمات التي ألمت به وتوجيهاته المستمرة بتوفير كافة السبل التي تدعم جهود تطوير القطاع وتحقيق معدلات نمو سياحي كبيرة ووضع مصر على مكانتها المستحقة علي الخريطة السياحية الدولية، كما أكدت الجمعية أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي من تطوير وتحديث في البنية التحتية وفي كافة المجالات يصب في صالح صناعة السياحة .

وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي السنوي للجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وبحضور سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة.

كما وجهت الجمعية الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزارات وهيئات الدولة على التعاون غير المسبوق مع القطاع السياحي، وأثنت الجمعية على التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار وتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بدعم وتطوير هذا التعاون بما يحقق الصالح العام لصناعة السياحة والإقتصاد القومي.

وجرت فعاليات الجمعية في جو ودي من المناقشات المثمرة حول كافة القضايا التي تهم شركات السياح والقطاع بشكل عام ، كما اعتمدت الجمعية ميزانية عام 2022 والموازنة التقديرية لعام 2023

وألقت سامية سامي كلمة في الجمعية خلالها تحيات وزير السياحة والآثار وتقديره لدور شركات السياحة المهم والمحوري في صناعة السياحة , وحرصه على توفير كل سبل الدعم والمساندة للشركات السياحية لتحقيق أفضل معدلات الأداء بما يحقق بداية صالح الشركات والعاملين بها ويصب في النهاية بمصلحه وطننا و اقتصادنا القومي، وأعربت سامية سامي عن أمنياتها أن تكون الجمعية بمثابة ملتقى لكافة خبراء السياحة في مصر لتبادل الرؤى والأفكار ووضع مصر في مكانتها المســـــتحقة على خريطة السياحة العالمية مؤكدة أن الإدارة المركزية للشركات بالوزارة تعمل بكل جهد من أجل مساندة القطاع السياحي.

وفيما يخص موسم العمرة أكدت رئيس الادارة المركزية للشركات أن هذه المنظومة شهدت نجاحا ملموسا الفترة الماضية استحقت عليه شركات السياحة الإشادة والشكر من كافة الجهات بالداخل والخارج، وأشارت إلى أنه طبقا لالية العمل بالموسم الحالي فإنه سيتم العمل خلال شهر رجب بنفس الآلية السابق العمل بها الأشهر الماضية، مؤكدة حرص الوزارة في المقام الأول علي مصلحة المواطن وكذلك مصلحة الشركات الجادة والسعي الدؤوب للحفاظ على المكانة المميزة لشركات السياحة داخليا وخارجيا في تنظيم الحج والعمرة .

وناقشت الجمعية عدد من الموضوعات المهمة في مقدمتها آليات دفع العمل في السياحة المستجلبة وسبل مضاعفة النمو السياحي معربين عن تفاؤلهم بتحقيق طفرة سياحية الفترة المقبلة، كما طالب أعضاء الجمعية فيما يخص الحج والعمرة بالاستعداد المبكر لموسم الحج سعيا لتحقيق مصلحة عملائها من المواطنين خاصة البسطاء، كما طالبوا بتحويل البوابة المصرية للعمرة إلى منصة كبرى تتماشى مع التطور التكنولوجي في آليات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وكذلك تواكب تطور آليات العمل في صناعة السياحة عالميا , كما ناقش الأعضاء الملف الطبي والرعاية الصحية التي تقدمها الغرف للأعضاء مشيدين بجهود الغرفة في هذا المجال مطالبين مجلس إدارة الغرفة ببحث مضاعفة موارد صندوق الرعاية الطبية لزيادة الخدمات المقدمة في هذا المجال كما ناقشت الجمعية مشروع أرض الغرفة بمدينة السادس من أكتوبر مطالبين بسرعة إنجاز هذا المشروع باعتباره مشروعا استثماريا مهما يحقق صالح الغرفة والأعضاء