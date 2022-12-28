"طريقك أخضر" حملة لطلاب إعلام الأزهر لمواجهة التغيرات المناخية

تزامنا مع حرص الدولة على الاهتمام بمواجهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الحرارية أطلق مجموعة من طلاب إعلام الأزهر حملة باسم "طريقك أخضر" في إطار مشاريع التخرج في كلية الإعلام جامعة الأزهر، دعما لمبادرات الدولة لتقليل الانبعاث الحرارى.

تهدف حملة طلبة إعلام الأزهر إلى دعم خطة الدولة فى تغيير السلوكيات المضرة بالبيئة عن طريق نشر ثقافة الأخضر والاهتمام بالمساحات الخضراء وتوسيعها وتوجيه المواطنين إلى تخضير شرفات المنازل والأسطح والعمل على استغلال كل شبر فى أرض مصر لزراعة النباتات سواء المثمرة أو الجمالية ليعم اللون الأخضر كافة أرجاء البلاد والذى يدل على النماء.

وتسلط حملة إعلام الأزهر إلى تسليط الضوء على المساحات الخضراء والمدن الخضراء والجامعات المستدامة وأيضا على الأشخاص الذين استغلوا شرفات منازلهم والأسطح فى الزراعة واستفادوا منها بشكل كبير ليكون حافرا لكل المواطنين لتبنى تلك الأفكار الصحية.

وقال أمين عراضى أحد القائمين على الحملة إنه سيتم التنسيق مع الجامعات والمدارس لعمل محاضرات لعرض تلك الفكرة وغرس هذه العادة الصحية فى أنفس الطلاب.