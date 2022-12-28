طرق مستحدثة لتنظيم حركة السيارات لتجنب حوادث الشبورة.. تعرف عليها

حذرت هيئة الأرصاد الجوية
، من ظهور الشبورة الكثيفة
خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى إلى إعاقة الرؤية في عدد من الطرق السريعة، ما يدفع الإدارة العامة للمرور، لنشر سيارات الإغاثة بالطرق، حرصا على سلامتهم، لمنع وقوع الحوادث.
وينفذ رجال المرور أعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات، مع خفض السرعة، وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.
وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور، بأن يقومون بتجميع السيارات بجميع الطرق، وتقوم سيارتان عليهما فنار، بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.
وشددت إدارة المرور على قائدى بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.
وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية)، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.
كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقاً.
وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة