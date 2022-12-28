طالب إيفوارى من الوافدين بالأقصر ينشد مديحا للأزهر الشريف.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

فى لفتة مميزة قام الطالب "بكايوكو اسومايلا لوسينى" من دولة كوت ديفوار، بتقديم مدح فى حب الأزهر الشريف لدى وصوله ضمن الطلاب الوافدين بأزهر الأقصر، حيث استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، مجموعة من طلاب معهد غير الناطقين باللغة العربية بنين بالأقصر، لحثهم على طلب العلم والجد والاجتهاد بعد الترحيب بهم فى بلدهم الثانى مصر، وذلك انطلاقاً من دعم الأزهر الشريف للطلاب والوافدين، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بهم.

وقدم الطالب الإيفوارى مدح فى حب مصر وأزهرها الشريف، حيث وصف في قصيدته فراق الأهل والأصحاب فى بلاده من أجل طلب العلم فى مصر وأزهرها، قائلاً: (حبى للأزهر ظاهر لا أستر .. وكفى بشعرى شاهدا إذ أستر .. إن كان غيرى للعذارى مادح .. إنى بوصلك هائم يا أزهر)، داعياً الله بأن يحفظ مصر ويحفظ الأزهر بإمامه وعلمائه وقادته وطلاب علمه والقائمين عليه والعاملين به.

ومن جانبه، قال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن الأزهر الشريف يقدم علمه ودعمه اللامحدود للطلاب الوافدين، حيث إن هذا الدعم لا يقف على الطلاب الوافدين فى مصر فقط، ولكن يمتد أيضاً إلى الخارج عن طريق البعثات، متمنيا لهم التوفيق والسداد وأن يعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر الشريف، ونقل العلوم التي درسوها إلى أوطانهم.

كما تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والإبتدائية بمعهدى (الكرنك، وبنين الأقصر)، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.