ضبط 20 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بحملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مكبرة في إطار متابعة ومراقبة الأسواق على مدار اليوم، للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، أن تشكلت حملة لإدارة تموين الخانكة برئاسة إيمان عادل مديرة الإدارة، ومأموري الضبط القضائي بالإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لحفظ الأسماك المجمدة بأنواعها لمخالفة المواصفات القياسية لثلاجة حفظ الأسماك المجمدة والغش التجاري للتلاعب في تاريخ الصلاحية وتم التحفظ 20 طن أسماك مجمدة.

كما تشكلت حملة لإدارة تموين طوخ برئاسة عصام خاطر مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي بالإدارة بالاشتراك مع شرطة المسطحات، وأسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، يعمل بدون ترخيص، وبحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 240 عبوة مربى، و7176 عبوة صلصة، و2400 عبوة عصير، و600 عبوة خل، و5 برميل صلصة خام زنة البرميل 150 كيلو، و508 عبوة خل منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بناحية بندر طوخ، مخالفا لشروط التعبئة وحيازة سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 560 عبوة أرز 800 جرام بدون تاريخ انتاج أو سعر البيع للمستهلك، و3500 عبوة سكر زنة العبوة 800 جرام، وزن العبوة أقل من الوزن المدون على العبوة.



المضبوطات بالحملة



جانب من الحملة



جانب من المضبوطات بالحملة



خلال الحملة التموينية