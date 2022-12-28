ضبط شخص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية بقصد الإتجار

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات"، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة فارغة لذات العيار- كمية من مخدرى "الحشيش والآيس"- سلاح أبيض "كتر"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة لسهولة التنقل والسلاح بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.